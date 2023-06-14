الدوري الإنجليزي .. 5 انتقالات قوية تحت المجهر

المصدر: أ ف ب

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تُفتح نافذة الانتقالات الإنجليزية الأربعاء، قبيل ما يُتوقع أن يكون صيفاً ثقيلاً آخر من الإنفاق لأندية الـ"بريميرليغ".

وقد بدأت بعض الأندية بالفعل تحرّكاتها في هذا الاتجاه على غرار ليفربول الذي عوّض فشل استقطاب جود بيلينغهام لصالح ريال مدريد الإسباني، بضمّ الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.

ويبدو أن مستقبل هاري كين في توتنهام سيكون العنوان الأكبر لنافذة الانتقالات، مع دخول قائد "الأسود الثلاثة" العام الأخير من عقده مع سبيرز.

وقد يدخل كثيرون من زملائه الدوليين في بازار الانتقالات، وسط اهتمام بديكلان رايس ومايسون ماونت وجيمس ماديسون، بينما من المتوقع أن يحقق برايتون استفادة مالية جديدة عبر بيع الإكوادوري مويزس كايسيدو.

وتالياً نظرة على خمس من الانتقالات لمتابعتها في الأشهر المقبلة.

هاري كين (توتنهام)

رغم قيادته لخط هجوم توتنهام المتعثّر الذي احتل المركز الثامن، بقي كين غزيراً بتسجيل 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات كين الآن على بعد 47 هدفاً من الرقم القياسي لآلن شيرر كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن قد يتعيّن عليه أن يقرّر ما إذا كان سيواصل ملاحقة المزيد من الإنجازات الفردية أو تحقيق اللقب الأول في مسيرته.

يُقال إن ريال مدريد حريص على جعل كين بديلاً لكريم بنزيما، ومن المرجح أن يكون دانييل ليفي رئيس توتنهام أكثر استعداداً للاستماع إلى عروض العملاق الإسباني أكثر من منافس في الـ"بريميرليغ".

ورغم ذلك، يمكن أن يختار كين أيضاً أن يستغلّ آخر 12 شهراً من عقده ليتمكن من اختيار وجهته التالية في عملية انتقال مجانية.

ديكلان رايس (وست هام)

أقرّ رئيس نادي الـ"هامرز" ديفيد سوليفان بأن آخر مباراة لرايس مع النادي كانت على الأرجح خلال رفع كأس كونفرنس ليغ بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي الأسبوع الماضي.

وبات رايس البالغ من العمر 24 عاماً مطلوباً من أندية عدة بعدما تطوّر ليصبح واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد أرسنال في طليعة الساعين إلى ضمّ الدولي الإنجليزي، إذ يتطلّع "المدفعجية" للذهاب إلى أبعد من وصافة الدوري الذي خسروه في الأمتار الأخيرة هذا الموسم لصالح مانشستر سيتي.

مايسون ماونت (تشلسي)

كان ماونت محبوباً في نادي تشلسي، لكن دوره هذا الموسم كان هامشياً بسبب الإصابة ومسألة عقده.

أمام لاعب خط الوسط 12 شهراً فقط للخوض في تفاصيل انتقاله، ومن المتوقع أن يعود على تشلسي بمبلغ كبير إذ يسعى النادي لبيعه عاجلاً كي يوازن دفاتره تماشياً مع قواعد اللعب المالي النظيف.

ويُقال إن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان به، لكنهما يرفضان تقييم تشلسي لسعر اللاعب والبالغ 70 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار).

مويزس كايسيدو (برايتون)

وقف برايتون حازماً عندما حاول أرسنال ضمّ كايسيدو في يناير، رغم نشر الإكوادوري طلب انتقال علني.

وقّع كايسيدو بعدها عقداً جديداً مع برايتون حتى العام 2027، لكن مع اتفاق يتيح له المغادرة هذا الصيف.

وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون عن كايسيدو وماك أليستر "إنهما يستحقان تغيير مستوى الفريق والمنافسة. علينا أن نكون سعداء من أجلهما".

وإذ يخوض أرسنال سباقاً لضمّ رايس، ويسعى ليفربول لضم أهداف أخرى لخط الوسط، يبدو أن تشلسي هو الأوفر حظاً لتوقيع اللاعب البالغ 21 عاماً.

جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

من المرتقب أن يؤدّي هبوط ليستر المفاجئ لمستوى "تشامبيونشيب" (الدرجة الثانية)، إلى خروج جماعي من ملعب "كينغ باور".

ويُشكّل ماديسون قيمة كبيرة لليستر بعد تسجيله 10 أهداف وتقديم تسعة تمريرات حاسمة في 30 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويمكن لصانع الألعاب تبديل بطولة "تشامبيونشيب" بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتلّ صدارة قائمة أولويّات نيوكاسل.

ومن المتوقع أن يكون نيوكاسل من بين أكبر المنفقين في أوروبا هذا الصيف، إذ يستعد النادي للعودة إلى المسابقة القاريّة الأم بعد 20 عاماً من الغياب.

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