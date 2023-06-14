مان سيتي.. الحلم يصبح حقيقة

المصدر: مانشستر - البيان

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لازالت الأفراح تتواصل داخل معقل نادي مانشستر سيتي النادي الأفضل في العالم حالياً، والذي نجح في تحويل حلمه إلى حقيقة بحصده لقب دوري أبطال أوروبا عندما فاز على إنتر ميلان بهدف نظيف.

لا لون يعلو على اللون السماوي بمدينة مانشستر العريقة بمبانيها التاريخية، ولا صوت أطرب من أهازيج وأغاني الـ «سيتيزن» التي انتقلت من مدرجات ستاد «الاتحاد» لتصدح في الطرقات والشوارع بأصوات عشاق الفريق، سعادة لا حدود لها وإنجازات كتبت بماء الذهب في سجلات الكرة العالمية، موسم استثنائي لفريق رائع نجح فريق بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، في صناعة التاريخ والمجد، وحقق النادي ثلاثية تاريخية، «دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا»، لتعيش جماهير النادي في العالم قمة السعادة.

مكاسب عديدة حققها أفضل فريق في العالم حالياً بلا منازع، تحت قيادة الإسباني الداهية غوارديولا المدير الفني للفريق، عام 2023 هو عام البطولات والإنجازات، ويكفي انضمام خماسي مانشستر سيتي، جاك جريليتش وفيل فودين وكايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس، إلى المنتخب الإنجليزي بعد أيام قليلة من الاحتفال بفوز الفريق بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت بعد غد مع منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ثم يواجه مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد.

ولعل وجود الخماسي الذي أسهم في تحقيق إنجازات مانشستر سيتي ولعب دوراً كبيراً خلال كافة البطولات، يشكل قوة ضاربة لمنتخب «الأسود الثلاثة» والذي سيظهر بصورة أقوى مع نخبة لاعبي العالم الحاصلين على دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق.

على جانب آخر، عندما رفع السيتي الكأس ليحقق الثلاثية مع الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، دخل الإنجليزي كارسون حارس مرمى الفريق تاريخ البطولة كأطول وقت بين تحقيق لقبيه الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا، كارسون الذي كان على مقاعد البدلاء في استاد أتاتورك الأولمبي، حصل على بطولته الثانية بعد الفوز على بطل إيطاليا بهدف نظيف.

هذا النجاح في تركيا جاء بعد 18 عاماً، حيث كان كارسون جزءاً من فريق ليفربول الذي فاز بالبطولة في 2005 على حساب ميلان 3-2 بركلات الجزاء، بعد التعادل 3-3 بعد تسعين دقيقة في الوقتين الأصلي والإضافي، وكان الحارس صاحب الخبرة الكبيرة انضم للسيتي معاراً من ديربي كاونتي في 2019، ثم وقع على عقد جديد يبقيه في استاد الاتحاد حتى عام 2024.

إنجاز الحارس صاحب الـ 37 عاماً، جعله يتساوى مع ثنائي ميلان باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا، لأطول وقت بين تحقيق لاعب لقبه الأوروبي الأول والثاني، بيب غوارديولا المدرب العبقري سلط الضوء على أهمية دور كارسون، وتأثيره الكبير على قائمة الفريق، وقال: وجوده بيننا أسهم كثيراً في حصد البطولات.

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