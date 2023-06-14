مارتينيز يستمتع بالإجازة في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أمضى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد، إجازة قصيرة في دبي، بعد نهاية موسمه مع ناديه بخسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 يونيو الجاري، من مانشستر سيتي بنتيجة 2-1. وظهر ليساندرو «25 عاماً»، في لقطات على متن يخت، بعد اكتمال شفائه من إصابة الكسر في عظام مشط القدم، التي تعرض لها في مباراة يونايتد وإشبيلية، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يخسر يونايتد في الإياب 3-0، وودع البطولة القارية.

وأشارت صحيفة «ذا صن»، إلى أن ليساندرو، يكسب حالياً 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع مانشستر يونايتد، الذي يرغب في الحفاظ على قلب دفاعه، وتمديد عقده 4 سنوات، مع زيادة راتبه بنحو 50 ألف جنيه إسترليني.

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