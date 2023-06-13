كيليان مبابي.. الغموض يحيط بمستقبل نجم فرنسا الأول

المصدر: وام

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اجتذب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الأضواء إليه بشدة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبله مع الفريق الباريسي، بعد أيام من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى انتر ميامي الأمريكي.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت ثلاث صفقات كبيرة في بداية قوية لسوق الانتقالات هذا الصيف؛ حيث انتقل ميسي إلى الدوري الأمريكي، ورحل الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني إلى اتحاد جدة السعودي، وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن انتقال لاعبه الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام /19 عاما/ إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو إضافة لمتغيرات إضافية قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة هذا المقابل المالي المعلن.

وقد يشهد الميركاتو الصيفي الحالي صفقة أكبر وأضخم، حال استقر سان جيرمان على بيع مهاجمه الفرنسي المتألق هذا الصيف للاستفادة من مقابل بيعه بدلا من رحيله في نهاية الموسم المقبل دون أي مقابل مالي.

وأثارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الجدل بعد ما نشرته من تأكيدات حول رغبة اللاعب في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد نهاية الموسم المقبل 2023-2024 ، وأنه أبلغ النادي بهذا مبكرا؛ حيث تنص بنود عقده مع النادي على تمديد العقد حتى صيف 2025 حال لم يبلغ اللاعب النادي برغبته في الرحيل.

وبهذا، يكون المتبقي من عقد اللاعب مع سان جيرمان هو الموسم المقبل فقط، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد آخر بداية من يناير المقبل دون موافقة سان جيرمان على أن يكون انتقاله في صيف 2024 مجانا.

وفي ضوء هذا، استحوذ اللاعب على اهتمام كبير من وسائل الإعلام داخل وخارج أوروبا، وسط تكهنات بأن يطرح النادي لاعبه ونجم فرنسا الأول للبيع هذا الصيف للحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة خاصة وأن ريال مدريد سعى سابقا للتعاقد مع اللاعب في 2021 بمقابل مالي أكدت وسائل الإعلام الأوروبية أنه تراوح بين 180 و200 مليون يورو عندما كان المتبقي في عقد اللاعب هو موسم واحد أيضا.

وأشارت صحف إسبانية على رأسها " ماركا" أن الوجهة المفضلة للاعب ستكون ريال مدريد برغم قراره المفاجئ في الصيف الماضي بالتجديد لباريس سان جيرمان بعدما كانت معظم التوقعات تشير إلى أنه على وشك الانتقال لريال مدريد.

تقرير "ليكيب" جاء بعد يومين فقط من تصريح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لأحد مشجعي النادي بوجود نية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي ولكن ليس في هذا العام.

وقد يضاعف هذا التصريح من احتمالات طرح اللاعب للبيع من قبل سان جيرمان هذا الصيف للاستفادة المالية خاصة وأن ريال مدريد يبحث عن مهاجم يعوض به رحيل بنزيما عن صفوف الفريق.

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