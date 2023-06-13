تغريدة رسمية.. مبابي ينفي رغبته في اللعب لريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نفى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ما تردد حول رغبته في الانتقال لريال مدريد.

وجاء تأكيد مبابي، بعد التقارير التي أشارت إلى أنه يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، في ظل عدم شعوره بالراحة داخل العملاق الفرنسي.

وأعاد مبابي تغريدة من صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وعلّق عليها: "أكاذيب، قلت بالفعل إنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان، وأشعر بسعادة كبيرة".

وكانت الصحيفة الفرنسية، أعلنت إن مبابي يريد الانضمام لريال مدريد بشكل عاجل، إلا أن اللاعب نفى هذا الخبر بشكل رسمي.

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