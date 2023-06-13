هولندا تواجه كرواتيا غدا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

المصدر: وام

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تستأنف المسابقات الأوروبية لكرة القدم نشاطها سريعا بعد أيام قليلة من ختام الموسم الكروي 2022-2023؛ حيث تنطلق غدا فعاليات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا من خلال مباراة مرتقبة بين منتخبي هولندا وكرواتيا.

ويلتقي الفريقان على استاد "فينورد" بمدينة روتردام الهولندية بحثا عن مقعد في المباراة النهائية للنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم.

وتأهل الفريقان بجدارة إلى نصف النهائي، بعدما تصدر كل منهما مجموعته في الدور الأول للبطولة.

واحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات بلجيكا وبولندا وويلز..برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد ليكون الوحيد من بين جميع الفرق الـ16 في دوري القسم الأول، الذي نجح في حصد هذا العدد من النقاط بدور المجموعات، كما أنه كان الأكثر تهديفا بين جميع منتخبات هذا القسم بتسجيل 14 هدفا.

وكان المنتخب الهولندي بلغ المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة في 2019، ويتطلع الفريق إلى تكرار هذا الإنجاز خلال النسخة الحالية على حساب نظيره الكرواتي .

وتمثل المباراة اختبارا صعبا للمنتخب الهولندي، الذي استهل مسيرته في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بهزيمة كبيرة 0-4 أمام نظيره الفرنسي في مارس الماضي وإن فاز بعدها بثلاثة أيام فقط على منتخب جبل طارق 3-0 بنفس التصفيات.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب الكرواتي إلى التغلب على نظيره الهولندي في عقر داره لمواصلة مسيرته الناجحة بقيادة المدرب زلاتكو داليتش، الذي قاد الفريق لحقبة مميزة توج خلالها بالمركز الثاني في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022.

وتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة الأولى في الدور الأول لهذه النسخة من دوري الأمم برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.وضمت مجموعته منتخبات الدنمارك وفرنسا حامل اللقب والنمسا.

والتقى المنتخبان الهولندي والكرواتي مرتين فقط من قبل؛ حيث فاز المنتخب الكرواتي 2-1 في مواجهتهما على المركز الثالث في كأس العالم 1998 بفرنسا، وفاز المنتخب الهولندي 3-0 وديا في 2008.



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