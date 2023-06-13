الباب مفتوح أمام ريال مدريد للتعاقد مع مبابي بعد رحيل بنزيمة

المصدر: أ ب

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يبدو أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام ريال مدريد لمحاولة التعاقد مع كيليان مبابي، لأن رحيل كريم بنزيمة المفاجئ يترك العملاق الإسباني بلا مهاجم نجم.

يأمل ريال مدريد أن يحالفه الحظ في هذه المحاولة الثالثة، بعد أن رفض باريس سان جيرمان عرضا بقيمة 180 مليون يورو (190 مليون دولار) للحصول على خدمات مبابي في عام 2021. كما فشلت محاولة ريال مدريد مرة أخرى العام الماضي عندما وقع مبابي- وسط تكهنات محمومة بأن مدريد سيقنعه بالانضمام - على اتفاق جديد لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

الآن أذهل مبابي النادي بقوله إنه لن يمدد لمدة 12 شهراعقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

أكد النجم الفرنسي قراره في رسالة إلى باريس سان جيرمان، حسبما قال شخص مطلع على المراسلات للأسوشيتدبرس يوم الإثنين. وقال الشخص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن باريس سان جيرمان لن يسمح لمبابي بالمغادرة مجانا.

أثار هذا على الفور إمكانية حرب عروض انتقالات فورية من قبل مدريد وأندية أخرى هذا الصيف.

يتمتع مبابي البالغ من العمر 24 عاما بعلاقة طويلة مع مدريد.

فقد زار النادي عندما كان شابا قبل أن يقرر بدلا من ذلك الانضمام إلى موناكو، والتي باعه بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان في عام 2017.

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