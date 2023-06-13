مبابي يعلن عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.. والنادي يحسم موقفه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مصيره مع البي سي جي، بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل 2024.

ونقلت وكالة "فرانس برس" تصريح عن مبابي، جاء فيه:

"لم أناقش تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وأبلغت المجلس 15 يوليو 2022 بهذا القرار".

من جانبه أكد فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات العالمية، أن باريس سان جيرمان واضح جداً مع مبابي، إما تمديد عقده الآن أو مغادرة باريس هذا الصيف، والنادي لن ينتظر حتى يصبح مبابي لاعباً حراً في يونيو 2024.

يذكر مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024، مع وجود بند يسمح له بالاستمرار موسم آخر، يتم تفعيله حال موافقة الطرفين.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن باريس سان جيرمان لديه بالفعل خطة للاستغناء عن مبابي، خاصة أن النادي الفرنسي مُنزعج من تصرفات اللاعب مؤخراً، ويرى أن مبابي يضغط على النادي بشكل غير مبرر.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سينظر في العروض المقدمة لمبابي، مشددة على إن رد فعل الإدارة هذه المرة سيكون مختلفاً عن المرات السابقة.

وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح مؤخراً أنه سيتعاقد مع مبابي ولكن ليس هذا العام، في إشارة إلى أن اللاعب الفرنسي بالفعل على رادار النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول قد يكون ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي وينافس الريال على الصفقة.

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