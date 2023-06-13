ميسي يحسمها: لن أشارك في كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أنه لن يشارك في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وأشار ميسي إلى أن مشاركته في مونديال 2026، ستكون صعبة وليست ضمن خططه.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعتقد أنني سأشارك في كأس العالم 2026، مونديال قطر كان الأخير بالنسبة لي، سأرى كيف تسير الأمور".

وتابع: "من حيث المبدأ لا أنوي المشاركة، ولن أذهب إلى كأس العالم المقبل".

وكان ميسي قاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم 2022 في قطر، على حساب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وانتقل ميسي مؤخراً إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.

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