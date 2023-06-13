لتعويض ميسي.. باريس سان جيرمان يستهدف صفقة صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وقالت التقارير، أن باريس يرغب في استقطاب صلاح لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، فضلاً عن إمكانية رحيل كيليان مبابي.

وبحسب موقع "planetepsg" الفرنسي، فإن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، لم يقطع تواصله مع محمد صلاح، منذ التقاء الطرفين في وقت سابق، في ظل رغبته بتدعيم صفوف البي سي جي بصفقات قوية.

وتابع الموقع الفرنسي قائلاً، إن إتمام الصفقة يعد أمرًا صعباً، مشيراً إلى أن صلاح يكتفي بالاستماع فقط إلى العرض.

وكانت بعض الصحف أكدت أن مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، متمسكاً بانتقاله إلى ريال مدريد خاصة بعد رحيل كريم بنزيما.

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