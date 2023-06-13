باريس ينظر في عروض بيع مبابي.. وليفربول في الصورة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، التطورات الأخيرة بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في ظل سعيه للرحيل عن صفوف البي سي جي حسبما أكدت بعض التقارير العالمية.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الميرنغي الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس دولة فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالتجديد والبقاء مع باريس.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لديه بالفعل خطة للاستغناء عن مبابي، خاصة أن النادي الفرنسي مُنزعج من تصرفات اللاعب مؤخراً، ويرى أن مبابي يضغط على النادي بشكل غير مبرر.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سينظر في العروض المقدمة لمبابي، مشددة على إن ردة فعل الإدارة هذه المرة سيكون مختلفاً عن المرات السابقة.

وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح مؤخراً أنه سيتعاقد مع مبابي ولكن ليس هذا العام، في إشارة إلى أن اللاعب الفرنسي بالفعل على رادار النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول قد يكون ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي وينافس الريال على الصفقة.

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