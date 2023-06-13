مودريتش يحسم قراره بالتجديد مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد المخضرم، قريباً من البقاء مع الميرنغي لفترة جديدة.

وبحسب الإعلامية الإسبانية أرانشا رودريغيز، المقربة من مصادر مدريدية، فإن مودريتش وقع عقداً جديداً مع ريال مدريد لينهي الجدل حول رحيله عن النادي الملكي، خلال الصيف الجاري.

وأكدت رودريغيز أن مودريتش، سيستمر مع الريال لمدة موسم جديد، لينتهي تعاقده صيف 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إسبانية، أن مودريتش رفض جميع العروض التي قدمت له خاصة من الدوري السعودي بالرغم من الإغراءات المالية الكبيرة.

وأثار مودريتش جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بسبب غموض مستقبله سواء ببقائه مع الريال أو الرحيل الصيف الجاري، قبل أن تخرج التأكيدات الأخيرة التي أكدت بقائه لموسم جديد مع الميرنغي.

وتوج مودريتش مع ريال مدريد بـ 22 لقباً، منها 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ومثلها لمونديال الأندية، و3 كؤوس للسوبر الأوروبي، و3 ألقاب للدوري الإسباني، فيما حصل على السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين.

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