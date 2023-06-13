بعد الصفقات والتعديلات.. أرقام لاعبي ريال مدريد في الموسم الجديد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ريال مدريد، عن أرقام قمصان لاعبيه بالمسابقات الرسمية للموسم الجديد 2024/2023، بعدما تم بشكل رسمي تغيير الأرقام الخاصة بقمصان بعضهم.

ويرتدي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال رقم 7 الموسم المقبل، بعد رحيل البلجيكي إدين هازارد عن صفوف الميرنغي، فيما حصل البرازيلي رودريغو غوس على رقم 11، بدلاً من 21 الذي كان يرتديه سابقاً.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن رقم الوافد الجديد جود بيلينغهام، بعد الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي من جانب ريال مدريد، كما لم يتم الإعلان عن الرقم الذي سيحصل عليه إبراهيم دياز الذي عاد مؤخراً إلى صفوف الميرنغي.

وحتى الآن أيضاً، لم يتم الكشف عمن سيحصل على أرقام قمصان الثنائي كريم بنزيما وماركو أسينسيو، الذي رحل عن صفوف الريال مؤخراً.

أرقام قمصان لاعبي ريال مدريد 2024/2023

تيبو كورتوا - 1

داني كارفاخال - 2

إيدير ميليتاو - 3

دافيد ألابا - 4

خيسوس فاييخو - 5

ناتشو - 6

فينيسيوس جونيور - 7

توني كروس - 8

لم يحصل عليه أي لاعب بعد - 9

لوكا مودريتش - 10

رودريغو - 11

إدواردو كامافينغا - 12

أندري لونين - 13

لم يحصل عليه أي لاعب بعد - 14

فيديريكو فالفيردي - 15

ألفارو أودريوزولا - 16

لوكاس فاسكيز - 17

أوريلين تشواميني - 18

داني سيبايوس - 19

فران جارسيا - 20

لم يحصل عليه أي لاعب بعد - 21

أنطونيو روديغر - 22

فيرلاند ميندي - 23