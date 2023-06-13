سداسية تاريخية.. طموح «سيتي» في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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ينافس مانشستر سيتي على 3 ألقاب جديدة في النصف الثاني من عام 2023، وهو يطمح لتحقيق إنجاز غير مسبوق للأندية الإنجليزية من خلال التتويج بسداسية تاريخية في العام الحالي، بعد استكماله ثلاثية تاريخية، تحققت بفضل الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك النادي، وأثمرت عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبدوري أبطال أوروبا في موسم استثنائي، ولا يزال إنجاز «البلومون» حديث العالم، وفي الوقت نفسه فإن طموحات إدارته لا تتوقف.

وتتضمن البطولات الثلاث المقبلة خوض مانشستر سيتي (بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي) مباراة الدرع الخيرية «كأس السوبر الإنجليزي»، في 6 أغسطس المقبل على استاد ويمبلي في لندن أمام أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي، ويلعب مان سيتي «بطل أبطال أوروبا» أمام أشبيلية الإسباني «بطل الدوري الأوروبي»، على كأس السوبر الأوروبي يوم 16 أغسطس المقبل، كما تأهل مانشستر سيتي إلى بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وإذا أحرز مانشستر سيتي ألقاب البطولات الثلاثة، سينضم إلى فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ في قائمة الفرق التي أحرزت السداسية التاريخية.

وكان برشلونة حققها في 2009 بقيادة بيب غوارديولا الذي يقود مانشستر سيتي حالياً، ويمكنه تكرار الإنجاز مع «البلومون»، كما حقق بايرن ميونيخ السداسية في 2020، فيما أخفق أكثر من نادٍ في تحقيقه السداسية رغم الفوز بـ5 ألقاب في غضون عام واحد.

وتضم قائمة هذه الأندية كلا من أياكس في 1995، والأهلي المصري في 2006، وإنتر ميلان في 2010، وبرشلونة في 2011 و2015 وبايرن ميونيخ في 2013، وريال مدريد في 2017.

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