دبي تجهّز نجم أرسنال لبطولة أوروبا

المصدر: دبي - البيان

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عبّر إيميل سميث رووي نجم أرسنال الموهوب، عن استمتاعه بأجواء دبي الرائعة خلال إجازته القصيرة التي قضاها في الاستجمام بـ «دانة الدنيا»، وأداء بعض التدريبات في ملاعب دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.

وتم التنسيق بشأن تدريبات سميث رووي بين الجهاز الفني لأرسنال بقيادة ارتيتا، وبين شيان أوشيا المدرب المحترف الذي يمتلك مركز تدريب في دبي، الذي أشرف بنفسه على التدريبات الفردية للاعب وفق برنامج الإعداد المعتمد من النادي. وعانى سميث اللاعب الموهوب، خريج أكاديمية أرسنال من تكرار الإصابات التي أبعدته عن مباريات كثيرة خلال الموسم المنتهي.

وزار إيميل سميث رووي دبي مرات عدة مع أرسنال للمشاركة في معسكرات الفريق الشتوية، كما زارها برفقة الأصدقاء.

وأشاد المدرب شيان بحرص سميث على المحافظة على لياقته والتدريب خلال فترة إجازته للعودة القوية للملاعب مع أرسنال ومع المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا.

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