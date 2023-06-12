إنفانتينو يشيد ببصيرة برلوسكوني

المصدر: أ ف ب

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو بـ"بصيرة" رئيس الوزراء الإيطالي ونادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني عقب وفاته الإثنين، مؤكدا أنه "توقع كل شيء في كرة القدم قبل الآخرين".

وكتب إنفانتينو في بيان: "اعتبره الكثيرون صاحب بصيرة، وكانوا على حق. عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، توقع كل شيء بشكل جيد قبل أي شخص آخر".

وأضاف "أريد أن أتذكره على هذا النحو، باعتباره الشخص الذي - في رياضتنا المفضلة- حلم ثم حول هذه الأفكار إلى حقيقة. عناق كبير وأعمق التعازي لكل من أحبه. وأشكرك على جعلنا نحب هذه اللعبة الرائعة"،

وتوفي برلوسكوني عن عمر يناهز 86 عامًا بسبب إصابته بسرطان الدم.

وكان برلوسكوني "أوّل تيفوزو" (مشجّع) لنادي ميلان الذي أداره على مدى ثلاثة عقود وجعل منه أحد أفضل الأندية في العالم، بفضل تعاقداته مع أفضل نجوم كرة القدم بمبالغ خيالية.

ونجح ميلان على مدى 31 عاماً من حكم "كافالييري" وهو لقب برلوسكوني، بين عامي 1986 و2017، في حصد 29 لقباً بينها خمسة في دوري أبطال أوروبا و8 في الدوري الإيطالي، قبل أن يبيع النادي في عام 2017 لمستثمرين صينيين.

اشترى برلوسكوني نادي مونتسا المتواضع القابع في الدرجة الثالثة في عام 2018 بهدف قيادته الى الدرجة الاولى ونجح في تحقيق هدفه في مدى 4 سنوات فقط. صعد مونتسا للمرة الاولى في تاريخه الى دوري الدرجة الاولى مطلع الموسم الفائت وانهاه في المركز الحادي عشر.



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