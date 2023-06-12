مونديال الشباب.. إيطاليا تستحوذ على الجوائز الفردية والبرازيل تتفوق هجوميا

المصدر: وام

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فرض لاعبو المنتخب الإيطالي سيطرتهم على الجوائز الفردية في النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم، برغم هزيمة الفريق في المباراة النهائية أمام منتخب أوروجواي، الذي توج بلقبه الأول في تاريخ البطولة.

وحصد منتخب أوروجواي لقب البطولة بالفوز 1-0 على نظيره الإيطالي في النهائي صباح اليوم (بتوقيت الإمارات) على استاد "دييجو مارادونا" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

وفي المقابل، ذهبت الجوائز الفردية الثلاثة الرئيسية في البطولة إلى نجوم المنتخب الإيطالي، بعدما قدموا مسيرة متميزة في هذه النسخة، التي شهدت عددا من الأرقام القياسية والمميزة.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في هذا التقرير أبرز المظاهر والأرقام في هذه النسخة من مونديال الشباب، والتي استضافتها الأرجنتين.

واستعاد منتخب أوروجواي اللقب لقارة أمريكا الجنوبية بعد 4 نسخ متتالية احتكرت منتخبات أوروبا اللقب فيها منذ 2013 إلى 2019.

وعزز منتخب أوروجواي بهذا صدارة منتخبات أمريكا الجنوبية للسجل الذهبي في مونديال الشباب حيث رفع رصيد القارة في تاريخ البطولة إلى 12 لقبا مقابل 10 ألقاب للقارة الأوروبية.

وأصبح منتخب أوروجواي ثالث منتخب من أمريكا الجنوبية يحرز اللقب، بعد منتخبي الأرجنتين صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة برصيد 6 ألقاب والبرازيل (5 ألقاب).

وخسر منتخب إيطاليا المباراة النهائية، التي خاضها للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ولكنه حقق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاه بمونديال الشباب، وأحرز المركز الثاني بعدما فاز سابقا بالمركز الثالث في 2017 والمركز الرابع في 2019.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، في تصريحات إعلامية بعد المباراة النهائية: "أشعر بالحزن لهذه النتيجة ولكن اللاعبين كانوا مدهشين. منتخبنا سافر إلى الأرجنتين بدون بعض اللاعبين الموهوبين لإقامة البطولة في مواعيد مختلفة عن مواعيد الأجندة الدولية".

وأشار إلى أن بعض الأندية رفضت التفريط في لاعبيها الشباب في هذا التوقيت الحاسم من الموسم نظرا لمشاركتهم مع الفريق الأول بهذه الأندية.

وبرغم هذا، أحكم لاعبو المنتخب الإيطالي قبضتهم على 3 جوائز رئيسية في هذا المونديال؛ حيث توج تشيزاري كاسيدي بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة والحذاء الذهبي لهداف البطولة بعدما تصدر قائمة هدافي هذه النسخة برصيد 7 أهداف.

وأصبح كاسادي الهداف التاريخي لإيطاليا في مونديال الشباب حيث تفوق على ريكاردو أورسوليني، الذي توج هدافا لنسخة 2017 برصيد 5 أهداف، كما أصبح كاسادي الهداف التاريخي لإيطاليا في مختلف البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) متفوقا على مواطنيه باولو روسي وتوتو سكيلاتشي.

وفاز سيباستيانو ديسبلانشيس حارس مرمى المنتخب الإيطالي بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة برغم تألق راندال رودريجيز حارس مرمى منتخب أوروجواي، الذي أصبح ثالث حارس مرمى في تاريخ البطولة يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات؛ بعد التشيلي كريستوفر توسيلي في نسخة 2007 والبرتغالي ميكا في نسخة 2011.

وشهدت هذه النسخة من البطولة 154 هدفا في 52 مباراة بمتوسط بلغ 2.96 هدف للمباراة الواحدة.

وكان المنتخب البرازيلي هو الأفضل هجوما في هذه النسخة بتسجيل 16 هدفا، ولكنه ودع البطولة من دور الثمانية.

وشهدت البطولة 5 أهداف عكسية، سجلها اللاعبون عن طريق الخطأ في مرمى منتخباتهم.

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