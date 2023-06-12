ثلاثية جديدة تنتظر مانشستر سيتي في 2023

المصدر: وام

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بعد حسمه الثلاثية التاريخية في الموسم المنقضي، يتأهب مانشستر سيتي الإنجليزي للمنافسة على 3 ألقاب أخرى في النصف الثاني من العام الحالي.

ويستطيع مانشستر سيتي تحقيق إنجاز غير مسبوق للأندية الإنجليزية من خلال التتويج بسداسية تاريخية في 2023.

وتوج مانشستر سيتي في الموسم المنقضي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سباق محتدم على اللقب مع أرسنال في معظم فترات الموسم؛ حسمه مانشستر سيتي في الجولات الأخيرة من الموسم.

كما أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على جاره مانشستر يونايتد 2-1 في المباراة النهائية، قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على انتر ميلان الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة أمس الأول السبت.

وكان الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طالب لاعبيه بالبناء على ما تحقق هذا الموسم وإحراز مزيد من الألقاب في السنوات المقبلة

وأوضح: "لذلك علينا أن نواصل العمل بجدية أكثر في السنوات القليلة القادمة".

وكان الفريق عاد إلى مدينة مانشستر قادما من اسطنبول، على متن طائرة شركة الاتحاد للطيران، والمزينة بألوان وشعار الفريق، وذلك بعد الفوز في النهائي الأوروبي.

وبهذا اللقب الأوروبي، استكمل مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية للمرة الأولى وانضم إلى قائمة تضم عددا قليلا للغاية من الأندية نجحت في تحقيق هذه الثلاثية مثل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ولكن مانشستر سيتي يمتلك الفرصة حاليا ليكون النادي الإنجليزي الوحيد الذي يحرز السداسية التاريخية (يحمل 6 ألقاب في آن واحد)، وأن يكون النادي الثالث الذي يتوج بالسداسية التاريخية.

ومع فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي، سيخوض مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) في 6 أغسطس المقبل على استاد ويمبلي في العاصمة لندن.

ونظرا لفوز مانشستر سيتي بلقب كأس إنجلترا أيضا، سيلتقي الفريق في مباراة الدرع الخيرية مع أرسنال، الذي أحرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

ومع فوزه بلقب دوري الأبطال الأوروبي، سيخوض "سيتي" مباراة كأس السوبر الأوروبي في 16 أغسطس المقبل أمام أشبيلية الإسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي.

كما تأهل مانشستر سيتي إلى بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وإذا أحرز مانشستر سيتي ألقاب هذه البطولات الـ 3، سينضم إلى فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في قائمة الفرق التي أحرزت السداسية التاريخية.

وكان برشلونة حقق هذه السداسية في 2009 بقيادة المدرب جوسيب جوارديولا الذي يقود مانشستر سيتي في الوقت الحالي، ويمكنه تكرار الإنجاز مع الفريق الإنجليزي.

كما حقق بايرن ميونخ هذه السداسية في 2020، فيما أخفق أكثر من ناد في تحقيق السداسية رغم الفوز بـ 5 ألقاب في غضون عام واحد.

وتضم قائمة هذه الأندية كلا من أياكس الهولندي في 1995 والأهلي المصري في 2006 وانتر ميلان الإيطالي في 2010 وبرشلونة في 2011 و2015 وبايرن ميونخ في 2013 وريال مدريد في 2017.

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