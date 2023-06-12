رقم الأساطير.. فينيسيوس يرتدي القميص 7 مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يجري ريال مدريد، بعض التحديثات في قمصان لاعبيه عقب نهاية موسم 2023/2022، بعدة رحيل كريم بنزيما، وإدين هازارد، وماركو أسينسيو، لتصبح أرقام 9، و7، و11 شاغرة في الميرنغي.

وارتدى هازارد الرقم 7 خلفاً لماريانو دياز الذي ارتداه عقب رحيل أسطورة الريال والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع ريال مدريد الرسمي، فإن فينيسيوس جونيور سيرتدي الموسم المقبل القميص رقم 7، بعدما كان يرتدي القميص 20.

ومنح ريال مدريد القميص رقم 11 لزميله البرازيلي رودريغو جوس، بدلاً من القميص 21 الذي اعتاد ارتدائه في السابق.

وما زال القميص رقم 9 شاغراً بعد رحيل بنزيما، في انتظار ما إذا كان سيعوضه النادي بمهاجم أم لا.

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