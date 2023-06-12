منها رباعيات ضد عمالقة.. 8 مباريات حاسمة في طريق مانشستر سيتي نحو الثلاثية

المصدر: وكالات

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شهدت مسيرة مانشستر سيتي الناجحة نحو منصات التتويج بالثلاثية أكثر من مباراة حاسمة ومهمة، رصدتها وكالة الأنباء البريطانية، جاء منها سداسية ضد مانشستر يونايتد ورباعية توتنهام وليفربول وأرسنال وريال مدريد.

2 أكتوبر

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 6/ 3، حيث أظهر السيتي قوته النارية والقدرات التهديفية الهائلة لمهاجمه النرويجي الشاب إيرلنج هالاند والتي ظهرت في الأشهر الأولى من الموسم.

وكان انتصار مانشستر سيتي على جاره ومنافسه التقليدي مانشستر يونايتد رائعاً بشكل خاص، حيث كانت هذه الثلاثية هي الثالثة له في مباريات متتالية على أرضه وواحدة من ست حالات هاتريك للاعب في موسم حطم خلاله اللاعب عدداً من الأرقام القياسية.

19 يناير

مانشستر سيتي يفوز على توتنهام 4/ 2، حيث صب جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جام غضبه على فريقه بعد المباراة التي قلب فيها الفريق تأخره بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الأول إلى الفوز 4/ 2 على توتنهام بالدوري الإنجليزي وهو الفوز الذي تحقق بعد هزيمتين متتاليتين.

15 فبراير

مانشستر سيتي يهزم أرسنال 3/ 1، حيث تسبب هذا الانتصار في تصدر «سيتي» لجدول المسابقة، وإن كان بفارق الأهداف فقط، كما كان الفريق قد لعب مباراة أكثر من أرسنال، ولكن هذا كان مهماً من الناحية المعنوية.

1 أبريل

مانشستر سيتي يطيح بليفربول 4/ 1، حيث أظهر مانشستر سيتي إصراره على حسم اللقب عندما سحق ليفربول، منافسه الرئيسي على اللقب في السنوات الأخيرة، ورغم تقدم محمد صلاح لليفربول، وخوض السيتي المباراة من دون هالاند للإصابة، فإن الفريق انتفض وحقق فوزاً مقنعاً.

26 أبريل

مانشستر سيتي يهزم أرسنال 4/ 1، وشهدت المباراة تحقيق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على المدفعجية ليحكم قبضته في سباق الصدارة، وفقد أرسنال أفضليته من خلال ثلاثة تعادلات متتالية، ليهيمن مانشستر سيتي تماماً، كما أكد الفريق هيمنته من خلال عروض قوية.

17 مايو

مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد الإسباني 4/ صفر، فبعد انتهاء مباراة الذهاب المثيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1/ 1، ضمنت ثنائية برناردو سيلفا في الشوط الأول أن مباراة الإياب كانت من جانب واحد. وسجل مانويل أكانجي هدفاً ثالثاً واختتم ألفاريز التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق مانشستر سيتي الفوز الحاسم والكبير 4/ صفر.

3 يونيو

مانشستر سيتي يقصي مانشستر يونايتد 2/ 1، إذ كانت تسديدة جوندوجان بعد 12 ثانية فقط هي أسرع هدف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على الإطلاق، ورغم أن «يونايتد» رد بهدف التعادل من ضربة جزاء أحرزها برونو فرنانديز إثر لمسة يد من جريليش، فإن جوندوجان هز الشباك مجدداً ليفوز السيتي بلقب كأس إنجلترا.

10 يونيو

مانشستر سيتي يتخطى أصعب مبارياته بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1/ صفر، وبعد أن شهد النصف الأول من الشوط الأول في المباراة النهائية لدوري الأبطال خسارة «السماوي» لجهود صانع اللعب الرئيسي دي بروين بسبب الإصابة، ولكن السيتي تغلب على هذا وحسم المباراة بهدف رودريجو هيرنانديز في منتصف الشوط الثاني ليتوج بطلاً لدوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى.

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