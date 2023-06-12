رائعة هالاند في دورتموند تحصد جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة أفضل أهداف دوري أبطال أوروبا للنسخة المنتهية مؤخراً 2023/2022، وتوج بلقبها مانشستر سيتي، للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان في اللقاء النهائي.

وجاء على رأس الأهداف، هدف النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، في شباك بوروسيا دورتموند بدور المجموعات.

في المركز الثاني، جاء هدف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في شباك يوفنتوس بدور المجموعات، فيما احتل المركز الثالث، هدف زميله ليونيل ميسي في شباك بنفيكا بنفس الدور.

أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2023/2022

آرلينغ هالاند - مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند - دور المجموعات

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس - دور المجموعات

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد بنفيكا - دور المجموعات

داروين نونيز - ليفربول ضد ريال مدريد - ثمن النهائي

أليكس جريمالدو - بنفيكا ضد مكابي - دور المجموعات

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - نصف النهائي

كيفين دي برون - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - نصف النهائي

كيليان مبابي - يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان - دور المجموعات

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي - ثمن النهائي

رودريغو هيرنانديز - مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ - ربع النهائي

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