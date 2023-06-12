للمرة الـ11 في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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أحرز الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء.

وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.

وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.

فيما يلي سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز الأهلي المصري 3-2 على الوداد المغربي في النتيجة الإجمالية عقب التعادل 1-1 في الدار البيضاء:



2023 الأهلي (مصر)

2022 الوداد (المغرب)

2021 الأهلي (مصر)

2020 الأهلي (مصر)

2019 الترجي (تونس)

2018 الترجي (تونس)

2017 الوداد (المغرب)

2016 ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

2015 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2014 وفاق سطيف (الجزائر)

2013 الأهلي (مصر)

2012 الأهلي (مصر)

2011 الترجي (تونس)

2010 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2009 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2008 الأهلي (مصر)

2007 النجم الساحلي (تونس)

2006 الأهلي (مصر)

2005 الأهلي (مصر)

2004 إنيمبا (نيجيريا)

2003 إنيمبا (نيجيريا)

2002 الزمالك (مصر)

2001 الأهلي (مصر)

2000 هارتس أوف أوك (غانا)

1999 الرجاء (المغرب)

1998 أسيك (ساحل العاج)

1997 الرجاء (المغرب)

1996 الزمالك (مصر)

1995 أورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)

1994 الترجي (تونس)

1993 الزمالك (مصر)

1992 الوداد (المغرب)

1991 الافريقي (تونس)

1990 شبيبة القبائل (الجزائر)

1989 الرجاء البيضاوي (المغرب)

1988 وفاق سطيف (الجزائر)

1987 الأهلي (مصر)

1986 الزمالك (مصر)

1985 الجيش الملكي (المغرب)

1984 الزمالك (مصر)

1983 أشانتي كوتوكو (غانا)

1982 الأهلي (مصر)

1981 شبيبة القبائل (الجزائر)

1980 كانون ياوندي (الكاميرون)

1979 يونيون دوالا (الكاميرون)

1978 كانون ياوندي (الكاميرون)

1977 هافيا كوناكري (غينيا)

1976 مولودية الجزائر (الجزائر)

1975 هافيا كوناكري (غينيا)

1974 كارا برازافيل (الكونجو)

1973 فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية)

1972 هافيا كوناكري (غينيا)

1971 كانون ياوندي (الكاميرون)

1970 أشانتي كوتوكو (غانا)

1969 الإسماعيلي (مصر)

1968 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

1967 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

1966 ستاد أبيدجان (ساحل العاج)

1965 أوريكس دوالا (الكاميرون)

* كان اسم البطولة كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري قبل 1997.

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