الهلال السعودي يُغري نيمار براتب خيالي

المصدر: وكالات

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أفادت تقارير صحفية، بأن وفداً رفيع المستوى من نادي الهلال السعودي، سافر إلى باريس لمعرفة موقف النجم البرازيلي، نيمار جونيور، من الانتقال إلى صفوف "الزعيم".

وذكرت شبكة (سي بي إس سبورتس) الأمريكية، أن "الهلال أغرى نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد"، وذلك حسبما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأبرزت الشبكة أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جرمان للتخلي عن خدمات نجمه نيمار، مشيرة إلى أن "المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مسؤولي سان جرمان سيوافقون على أي عرض جيد سيقدم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025.

وكان نادي الهلال يرغب في الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر في نهاية المطاف الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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