فرحة عربية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عبر العديد من الرياضيين واللاعبين والجماهير العربية عن فرحتهم الكبيرة بالإنجاز الذي حققه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي البطولة الذي احتضنته مدينة إسطنبول ، لا سيما وأن الفوز تحقق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل شريحة واسعة من أبناء الوطن العربي مع الذي حققه مانشستر سيتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

إنجاز كبير

وتوجه محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي سابقاً، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى كل محبي فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا، وبارك هذا الإنجاز في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي السياق ذاته، بارك الحارس علي الحبسي نجم الكرة العمانية، هذا الإنجاز الكبير بعد أن نشر صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال حضور سموهما للنهائي الأوروبي، وكتب معلقاً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «مبروك الذهب».

بطولة مُستحقة

وأشاد مساعد الفوزان، إعلامي ولاعب كويتي سابق، بإنجاز فريق مانشستر سيتي ونشر في حسابه على تويتر: «ألف مبروك لمانشستر سيتي، بطولة مُستحقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كيف لا وهو الفريق الفائز بنتيجة كبيرة على بايرن ميونيخ وريال مدريد إضافة إلى الأداء المميز، ألف مبروك للأشقاء الشعب الإماراتي على هذا المشروع الرياضي الناجح جداً».

جماهير عربية

وعبرت شريحة واسعة من الجماهير العربية عن بالغ سعادتها باللقب الأوروبي الذي يعد إنجازاً لكل عربي، حيث شهدت المباراة في إسطنبول حضوراً عربياً كبيراً لدعم ومساندة الفريق في نهائي المباراة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين العرب الذين هنؤوا الإمارات قيادةً وشعباً بهذه المناسبة السعيدة. وقال عبدالله بيه مغرد في تويتر: «أول ناد بملكية عربية، وللمرة الأولى في تاريخه مانشستر سيتي يتوج برابطة أبطال أوروبا؛ نبارك للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكل العرب هذا الإنجاز التاريخي»، وبارك عبدالله الجنيبي من سلطنة عُمان في تغريدة على تويتر شعب الإمارات والعرب كافة بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا قائلاً: «دامت أفراحكم».

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