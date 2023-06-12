الرياضة الإماراتية تحتفي باللقب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ومحمد فضل

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عقب انطلاق صافرة النهاية أعلن تتويج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1 - 0 على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بالمباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين. وسجل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 مساهماً في ثلاثية تاريخية لفريقه بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين مكرراً إنجاز يونايتد في 1999 وإنتر في 2010.

وتفاعل نجوم دوري المحترفين مع الإنجاز الكبير الذي حققه نادي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا المرة الأولى في تاريخ النادي العريق، وتفاعل الشارع الرياضي بأكمله وخاصة أن الإنجاز الكبير إماراتي وفي كل بيت إماراتي ومن قلب أرض زايد الخير.

وحرص نجوم دورينا على توجيه التهنئة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي بالإنجاز التاريخي الذي حققه «بلومون» وإحرازه اللقب الأوروبي الأغلى في كرة القدم.

ونشر النجوم في حساباتهم في موقع التواصل «إنستغرام» صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معبرين عن اعتزازهم بالفوز الذي أسعد محبي وعشاق مانشستر سيتي في الإمارات ومختلف دول العالم.

وعمت الفرحة الإمارات بعد فوز «سيتي» بلقب دوري الأبطال ليتوج مسيرة حافلة بالإنجازات منذ بداية الحقبة التاريخية لمانشستر سيتي تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتحقيق النادي عدداً كبيراً من البطولات في سنوات قليلة توجت باللقب «الأبطال» المرموق.

ونشر نادي الجزيرة في موقعه في تويتر وانستغرام صوراً للألقاب الثلاثة التي أحرزها مانشستر سيتي مع عبارة أبطال الثلاثية، وفي الاتجاه ذاته سارت أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة وعجمان وخورفكان والنصر واتحاد كلباء والوصل وشباب الأهلي وأيضاً عمت الفرحة أندية دوري الدرجة الأولى على غرار الفجيرة ودبا الحصن ودبا الفجيرة والعروبة والذيد والحمرية وغيرها من الأندية.

كما احتفل نادي الإمارات الصاعد لدوري المحترفين حديثاً بالتتويج وغرد النادي مهنئاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا المرة الأولى في تاريخه وتحقيق الثلاثية التاريخية غير المسبوقة على مستوى النادي منذ تأسيسه.

وقال جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة وأحد مشجعي «بلومون» إنهم كانوا على أعصابهم طوال وقت المباراة النهائية التي جمعت مانشستر سيتي وإنتر ميلان مشيراً إلى أن أبطال الدوري الإنجليزي عرفوا كيف يتفوقون في هذه المباريات على الرغم من الندية الواضحة التي أظهرها فريق الإنتر ولكن الغلبة في نهاية الأمر كانت من نصيب سيتي والأميرة الأوروبية اختارت الفريق الأفضل.

من جهته، قال خالد النقبي المنسق الإعلامي بنادي الإمارات إن الفرحة لا تسعهم بهذا التتويج الذي أكمل به نادي مانشستر سيتي الكأس الغائبة عن خزائنه مشيراً إلى أن قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أسفرت عن هذه النجاحات التي بدأت منذ تولي سموه رئاسة النادي الإنجليزي الذي حصل على ثلاثية غير مسبوقة في الموسم الكروي الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالله حميد اليماحي منسق نادي الفجيرة أن الإمارات لا ترضى إلا بالمركز الأول الذي جسده نادي مانشستر سيتي مشيراً إلى أن الفرحة كبيرة في كل بيت إماراتي وقال: يحق لنا أن نحتفي بهذا الانتصار المثير.

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