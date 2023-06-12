منصور بن زايد ومان سيتي صناعة التاريخ والمجد

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، في صناعة التاريخ والمجد، وحقق النادي ثلاثية تاريخية، بتحقيق (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، وعاشت جماهير النادي في العالم الفرحة الكبرى.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، فريق مانشستر سيتي بفوزه باللقب الأغلى والأسمى، بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «بحضور رئيس الدولة، مانشستر سيتي يُتوّج باللقب الأغلى والأسمى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويستكمل الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، أبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد ولجماهير النادي الكبير والعريق في كل العالم هذا اللقب المستحق.. ومزيد من الانتصارات».

وهنأ سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر ميلان في النهائي، وأعرب سموه عن مباركته بهذا الفوز لجميع أفراد الطاقم الفني والإداري للنادي واللاعبين والجماهير حول العالم.

تطور

وقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بفوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، مؤكداً سموه أن الفوز أسعد جماهير الكرة التي تابعت مسيرة تطور النادي حتى وصوله إلى القمة.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمر عنها تحقيق اللقب الأوروبي الأغلى بكل جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية، والتغلب على أعرق أندية القارة.

وقال سموه: تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد، أصبح مانشستر سيتي في المقدمة، ويرسخ فوزه باللقب الأوروبي الكبير، مكانته البارزة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي. وأضاف سموه: الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي، جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وُضعت قبل 15 عاماً، والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة، بهدف تطوير النادي، وضمان تصدره، وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية، وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم.

رؤية ثاقبة

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعرب سموه عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمرت تحقيق اللقب الأغلى بكل جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية من أقوى أندية القارة.

وقال سموه: بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد وجهوده الحثيثة تحول مانشستر سيتي إلى رقم صعب محلياً وقارياً، وفوزه باللقب الأوروبي الأكبر يرسخ مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي. وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، والقائمين على النادي، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب.

وهنأ عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، الذي أسعد كل جماهير وعشاق السيتي في الإمارات، وجماهيره الكبيرة حول العالم، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة طبيعية للرؤية الثاقبة من سمو الشيخ منصور بن زايد، والعمل المبهر الدؤوب، الذي قامت به إدارة النادي على مدار 15 عاماً، منذ بداية «حقبة أبوظبي» في 2008.

تهنئة من الاتحادات

وتقدم عدد من الاتحادات والمسؤولين بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان باللقب الأوروبي الغالي، وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن الإنجازتحقق بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط العلمي لسموه، الذي أوصل الفريق إلى هذه المكانة المتميزة في زمن قياسي، وقال عبدالله النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينغ أن رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أثمرت عن وصول النادي لهذه المرحلة التاريخية والحقبة الذهبية، وقال فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية إن مان سيتي يعاصر أعلى مراحل التطور لمشروع رياضي ناجح في ظل الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008، ونحن فخورون بمكانة النادي.

مانشستر سيتي يصنع التاريخ ويستشرف المستقبل

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