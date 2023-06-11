رودري يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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حصل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة لاعب العام في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما تواجد سبعة لاعبين من الفريق في تشكيل فريق الموسم، وحصل إيرلنج هالاند على جائزة هدف الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رودري سجل هدفا في الدقيقة 68 ليصنع الفارق ويمنح فريقه الفوز على إنتر ميلان 1 / صفر في اسطنبول، ليفوز بدوري أبطال أوروبا ويكمل الثلاثية التاريخية.

وتم اختيار رودري / 26 عاما/ من جانب اللجنة الفنية بالاتحاد الأوروبي (يويفا)، كأفضل لاعب في الموسم.

وغاب اللاعب الإسباني عن مباراة واحدة فقط لسيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما جاء هدفه في مباراة الأمس ليكون الثاني له في البطولة هذا الموسم.

وانضم رودري إلى ستة لاعبين من سيتي في فريق الموسم للبطولة، وهم هالاند و كيفن دي بروين وجون ستونز وبيرناردو سيلفا وكايل والكر.

وتم اختيار ثنائي إنتر ميلان فيدريكو ديماركو وأليساندرو باستوني في تشكيل فريق الموسم ، إلى جانب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني وفينسيوس جونيور مهاجم الفريق.

واقتنص سيتي كذلك جائزة هدف الموسم من خلال هالاند الذي سجل بطريقة رائعة في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند في دور المجموعات، مستغلا تمريرة عرضية من زميله جواو كانسيلو، ليساهم في فوز فريقه 2 /1.

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