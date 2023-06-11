ديوكوفيتش يصنع التاريخ ويتوج ببطولة فرنسا للتنس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأحد بلقب منافسات فردي الرجال لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية للمسابقة.

وفاز ديوكوفيتش على رود، المصنف الرابع عالميا، بنتيجة 7 / 6 (7 / 1) و6 / 3 و7 / 5، في مباراة استغرقت 3 ساعات و13 دقيقة بالدور النهائي للمسابقة، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية عامي 2016 و2021.

وانفرد ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالميا، بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالبطولات الأربع الكبرى، عقب تحقيق لقبه الـ23 في مسابقات جراند سلام، ليفض شراكته مع النجم الإسباني المحنك رافاييل نادال، الذي غاب عن المسابقة هذا العام بسبب معاناته من الإصابة.

ويبتعد ديوكوفيتش بفارق لقب وحيد عن الرقم القياسي الذي تحمله لاعبة التنس الأسترالية السابقة مارجريت سميث كورت، كأكثر رياضيي اللعبة البيضاء تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى، بعدما حصدت 24 لقبا في منافسات السيدات بـ(جراند سلام).

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يفوز بكل مسابقة كبرى 3 مرات على الأقل، حيث يضم الآن في جعبته 10 ألقاب ببطولة أستراليا و7 ألقاب ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) و3 ألقاب في بطولة أمريكا (فلاشينج ميدوز)، وكذلك في رولان جاروس.

وكانت أولى ألقاب ديوكوفيتش في المسابقات الكبرى، حينما توج ببطولة أستراليا عام 2008.

وأصبح ديوكوفيتش /36 عاما/، الذي واصل تفوقه على رود بعدما تغلب عليه في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما، أكبر لاعب سنا يتوج برولان جاروس في العصر الحديث.

وبفوزه بلقب رولان جاروس، ضمن ديوكوفيتش، استعادة قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، الذي تغلب عليه الأسطورة الصربي في الدور قبل النهائي لرولان جاروس أول أمس الجمعة.

وحظيت المباراة بمتابعة العديد من المشاهير بملعب (فيليب شاترييه)، حيث كان في مقدمتهم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، والمهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز