موعد ومكان نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يلتقي الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد أن نجح الأهلي في عبور بوابة الترجي التونسي، بينما تخطى الوداد عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، ليُعاد نهائي النسخة الماضية التي حققها النادي المغربي.

ونجح الأهلي المصري في حسم نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي، لصالحه بنتيجة 2-1، أما مباراة الإياب فستقام مساء اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في المركب الرياضي محمد الخامس للعام الثاني على التوالي، وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

وكان نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020، يقام من مباراتين ذهاب وإياب، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2020، التحول إلى نظام مباراة واحدة تقام على أرض محايدة كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا.

ولكن بعد أزمة نهائي 2022 وإقامة النهائي في المغرب رغم رفض الأهلي ذلك، قرر "كاف" العودة مجددًا إلى نظام الذهاب والإياب.

الجوائز



• البطل: 4 مليون دولار

• الوصيف: 2 مليون دولار

• نصف النهائي: مليون و200 ألف دولار

• ربع النهائي: 900 ألف نهائي

• دور المجموعات: 700 ألف دولار



القنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا تُنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بدايةً من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وستنقل على القناة الرابع، بصفتها الناقل الحصرى لكافة مباريات الأفريقية، وأعلنت القناة المغربية الرياضية بث مباراة الاهلي والرجاء مباشرة على الأرضي عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

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