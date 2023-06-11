لقب الأبطال قيمة مادية ومنجم عقود الرعاية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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مع نهاية كل بطولة، سواء كانت عالمية أم محلية أم إقليمية، تطل التساؤلات حول القيمة المادية للجوائز، وخاصة البطل، كم سينال بعد التتويج، وهو ما تكرر بعد فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا.. كم سينال البطل؟!

ارتفاعات معنوية ومادية

لكن القيمة الحقيقية العائدة للفرق المتوجة بالبطولات ليست في مبلغ الجائزة، بل في العوائد التي تأتي بعد الفوز باللقب، وفي حالة سيتي نجد أن النادي عندما تملكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، كانت القيمة المالية للنادي لا تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني، لكن الآن وقبل الفوز بلقب دوري الأبطال تعدت تلك القيمة للنادي مبلغ المليار يورو، وبحسب التقرير الذي نشره موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وصلت القيمة التسويقية للسيتي إلى مليار و110 ملايين يورو، وهو أمر يؤكد أن المكاسب من الفوز بالبطولات ليست في القيمة المالية للجوائز فقط، بل في عقود الرعاية بعد بلوغ منصات التتويج.

جوائز الأبطال

وفيما يخص القيمة المالية لجوائز دوري الأبطال موسم 2023 جاءت على النحو التالي:

البطل 20 مليون يورو

الوصيف 15.5 مليون يورو

نصف النهائي 12.5 مليون يورو

ربع النهائي 10.6 ملايين يورو

دور 16 9.6 ملايين يورو

الفوز في دور المجموعات 2.8 مليون يورو

التعادل في دور المجموعات 930 ألف يورو

التأهل لدور المجموعات 15.64 مليون يورو

85.14 مليون يورو

لكن هذه الأرقام ليست المحصلة النهائية، لأن معدلها تراكمي يعتمد على عدد المباريات التي يفوز بها كل فريق، وإلى أي مرحلة يصل في المسابقة، مع الوضع في الاعتبار أن أي فريق يصل إلى دور المجموعات يحصل على 15.67 مليون يورو، وأي فوز له في دور المجموعات يعني حصوله على 2.8 مليون يورو، بينما التعادل له 930 ألف يورو.

وبهذا المعدل التراكمي من الأموال تصل القيمة المالية للبطل الحالي، نادي مانشستر سيتي، إلى مبلغ 85.14 مليون يورو (75.08 مليون جنيه إسترليني/ 91.8 مليون دولار).

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