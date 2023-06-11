هالاند أسطورة الأبطال وملك متوج على عرش «الأهداف»

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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إنجازات هالاند في دوري أبطال أوروبا وتتويجه ملكاً على عرش «الأهداف» أمر لا يصدق ورواية أسطورية كتبها بسحر القائد غوارديولا الذي قاده للمجد مع سيتي وهو لم يتجاوز 22 عاماً ليكون أسطورة كرة القدم المقبلة من بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً والبرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي حالياً.

12 هدفاً

وتوج النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب هداف الأبطال برصيد 12 هدفاً متفوقاً على الكبار وأساطير منهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً الذي لم يسجل سوى 4 أهداف في حضرة المرعب هالاند.

4 أهدف

وبالنظر إلى قائمة الكبار التي جاءت خلف المرعب هالاند ولديها 4 أهداف فقط في قائمة الأبطال لا نجد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً فقط والقائمة تضم أساطير ونجوماً كباراً وهم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو- موتينغ (بايرن ميونيخ الألماني)، الأرجنتيني جوفاني سيميوني (نابولي الإيطالي)، الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، الغاني محمد قدوس (أياكس الهولندي)، البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)، الألماني لوروا سانية (بايرن ميونيخ)، البوسني إدين دجيكو (إنتر الإيطالي)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، الإيطالي جاكومو راسبادوري (نابولي)، الاوروغوياني دراوين نونييس (ليفربول الإنجليزي).

5 أهداف

وبالنظر إلى قائمة النجوم الكبار الذين سجلوا 5 أهداف في سجل هداف دوري الأبطال لهذا الموسم 2023- 2022 نجد أسماء كانت تشكل بعبعاً مخيفاً في سجل الأبطال لكنهم تواروا خجلاً في وجود الظاهرة هالاند والسجل يضم كلاً من: الإيراني مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، البرازيلي رودريغو (ريال مدريد الإسباني)، البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)، النيجيري فيكتور أوسيمهن (نابولي الإيطالي)، الفرنسي أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي).

تفوق على «مبابي وصلاح»

ولتأكيد علو كعب النرويجي إرلينغ هالاند على الكبار في دوري الأبطال هذا العام مع القمر السماوي الساطع سيتي نجد أقرب الملاحقين له الملك المصري محمد صلاح أسطورة من أساطير الدوري الإنجليزي على مدى السنوات الخمس الماضية برصيد 8 أهداف، ويأتي بعده الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 7 أهداف، وهو نجم مونديال كأس العالم في قطر 2022، والكل يشهد له بالموهبة والقدرة على تسجيل الأهداف منها هاتريك محفور بالذاكرة في مواجهة الختام أمام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تعظيم سلام من فينيسيوس

ويتساوى مع مبابي برصيد 7 أسطورة ريال مدريد ومنافس هالاند المقبل على عرش نجومية كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور وهو بتراجعه خلف هالاند كأنه يلقي له التحية «تعظيم سلام» اعترافاً له بالتفوق في هذا العام بالرغم من أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور يعتبر الأفضل حالياً ومرعب النجوم في الدوري الإسباني، ولم تجدِ معه الهتافات العنصرية نفعاً للحد من قدراته، لكن هالاند تفوق عليه واعتلى عرش هدافي أبطال أوروبا.

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