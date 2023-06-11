غريليش: غوارديولا مدرب عبقري

المصدر: د ب ا

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أعرب جاك غريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي 1 / صفر.

واختص غريليش، بالمدح، مدربه في الفريق الإسباني جوسيب غوارديولا، والذي حصد البطولة للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له الفوز بها مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وقال غريليش عن غوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "إنه عبقري".

وأضاف: "لقد قلت له، أود أن أشكرك لأنك من جعلت كل ذلك يحدث لي".

وتابع غريليش: "لقد تعاقد معي مقابل الكثير من الأموال، وحتى في الوقت الذي كنت ألعب فيه بشكل سيء، وقف إلى جانبي".

وأوضح: "هذا العام منحني المساحة للعب والأداء، لقد وجهت له الشكر منذ قليل على ذلك".

وكان غريليش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا، في صيف عام 2021، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

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