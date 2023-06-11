محمد بن زايد يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: إسطنبول - وام، البيان

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توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1 - 0، أمس، في المباراة النهائية للبطولة، على استاد «أتاتورك» الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.



أحرز مانشستر سيتي اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في السعودية خلال ديسمبر المقبل.



وحضر المباراة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، كما حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.



وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي «مانشستر سيتي، جماهير النادي، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية التي أقيمت الليلة الماضية بمدينة اسطنبول.



وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: « إن الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاماً، بهدف تطوير النادي وضمان تصدره وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم».



وأكد سموه أن دوري الأبطال ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ النادي مكانته فيها بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها.



وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة معالي خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس لتهيئة الظروف للفريق للوصول إلى ما حققه من إنجازات وألقاب.

وثمن سموه الدور الذي يقوم به الطاقم الفني بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وجميع أفراد الجهاز الإداري والطبي، واللاعبون وكافة منتسبي النادي وجماهيره.



ووجه سموه الشكر لجماهير مانشستر سيتي في بريطانيا وحول العالم الذين كانوا ولا يزالون جزءًا من نجاحات وإنجازات الفريق المحلية والقارية من خلال مساندتهم لدعم مسيرته المتميزة .. متمنياً للنادي المزيد من النجاحات ومواصلة صناعة الأمجاد الكروية في المواسم القادمة، بما يُلبي تطلعات جماهيره، ويجسد استراتيجية إدارته الطموحة.



وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره للجمهورية التركية على حسن استضافة نهائي «دوري أبطال أوروبا»، وحرصها على توفير كل وسائل النجاح لهذا الحدث.



وتوجه سموه بالشكر أيضاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التميز في تنظيم النهائي متمنيًا للقائمين على الاتحاد التوفيق والنجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوروبية ولنادي إنتر ميلان الإيطالي النجاح والتوفيق في البطولات القادمة حيث كان منافسا قويا يستحق التقدير والإشادة.



تهنئة



وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد، ولجميع أفراد الطاقم الفني والإداري واللاعبين والجماهير حول العالم، فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليتوج بذلك موسماً استثنائياً… الناموس والسيتي دايماً منصور».



وأضاف مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال إلى سجل إنجازاته، واستكمل الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، للمرة الأولى في تاريخه.



كان الفريق قد توج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة في آخر 6 مواسم، وأحرز لقب كأس إنجلترا بالفوز على مانشستر يونايتد 2 - 1 في النهائي، قبل أن يكمل الثلاثية اليوم بالفوز على إنتر ميلان.



ولحق مانشستر سيتي بقافلة المتأهلين إلى مونديال الأندية، بعدما سبقته فرق أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي، وممثل البلد المضيف.



انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وجاء الأداء سجالاً بين الفريقين.



وامتد الأداء على المنوال نفسه بين الفريقين في الشوط الثاني، حتى سجل مانشستر سيتي هدف الفوز والتتويج عن طريق رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 68.



وجاء الهدف إثر هجمة منظمة لمانشستر سيتي، مرر منها برناردو سيلفا الكرة إلى رودريغو هيرنانديز المندفع على حدود منطقة الجزاء، ليسددها إلى داخل المرمى.



ورفع مانشستر سيتي رصيده من الألقاب تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في 7 مواسم تولى فيها المسؤولية إلى 14 لقباً، بواقع 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبين في كأس إنجلترا، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي)، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

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