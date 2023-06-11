«رولان غاروس» بين ديوكوفيتش وكاسبر رود اليوم

المصدر: باريس - وكالات

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يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع النرويجي كاسبر رود اليوم في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، ويقف ديوكوفيتش المصنف الثالث للبطولة على بُعد خطوة واحدة من إحراز اللقب للمرة الثالثة في مسيرته والانفراد برقم قياسي تاريخي، حيث سيرفع فوزه بالنهائي أمام كاسبر رود رصيده إلى 23 لقباً في بطولات «غراند سلام»، ليتفوق على الإسباني رافاييل نادال، والمتوج بـ22 لقباً.

وتوّج ديوكوفيتش (36 عاماً) بلقب رولان غاروس مرتين في 2016 و2021، وهو أكبر لاعب يخوض النهائي منذ 93 سنة، وفي طريقه للنهائي نجح في اجتياز عقبات عدة، وتغلب في نصف النهائي على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً والمصنف الأول للبطولة في مباراة امتدت 4 مجموعات، كما اجتاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس للبطولة في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل فإن النرويجي كاسبر رود المصنف الرابع عالمياً والمصنف الرابع للبطولة، يلعب في النهائي للعام الثاني على التوالي، وكان خسر أمام نادال في نهائي العام الماضي، وبلغ رود المباراة النهائية بالبطولة الحالية، بعد تغلبه على الدنماركي هولجر ران في ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي.

وقال ديوكوفيتش «لا أفكر في «غراند سلام» في سنة واحدة أفكر فقط بإحراز لقب كبير جديد هنا، وأنا قريب جداً، الخبرة في مصلحتي، وعليّ أن أكون جاهزاً لمعركة أخرى طويلة، وبعد النهائي، بحال فوزي، فلنتحدث عن التاريخ».

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