ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلفاً للوغريت

المصدر: أ ف ب

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انتخب فيليب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، خلفاً لنويل لو غريت المستقيل من منصبه بعد فضيحة تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي.

وحصد ديالو، نائب الرئيس السابق الذي تبوأ المنصب بالوكالة بعد استقالة لو غريت، 91% من اصوات الجمعية العمومية المنعقدة في فندق باريسي، بحضور لو غريت الذي حصل على بطاقة دعوة بصفته رئيساً سابقاً.

وتستمر ولاية ابن التاسعة والخمسين والرئيس السابق لنقابة الأندية المحترفة، حتى نهاية 2024 "منحتموني شرفاً عظيماً بهذا التصويت الضخم. هذه مسؤولية كبيرة بعد مرورنا بأوقات صعبة في الأشهر القليلة الماضية".

وكان لو غريت أجبر على الاستقالة نهاية شباط/فبراير، بعد الإعلان عن تقرير دقّق في عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

حكم لوغريت الاتحاد بقبضة من حديد لأكثر من عقد من الزمن، لكن أضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان .

وتزامنت فترة ابن الحادية والثمانين مع تألق المنتخب الأزرق واحرازه كأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه، ثم حلوله وصيفاً في مونديال قطر 2022.

وكان لو غريت، عمدة غانغان السابق في منطقة بريتاني، أقرّ بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدمًا له "اعتذارًا شخصيًا".

وردًا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الاول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت الأحد "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ +مرحبًا يا سيّد، لا تقلق، إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشان+؟".

أدى ذلك الى انتقادات لاذعة من نجم المنتخب كيليان مبابي ووزيرة الرياضة وريال مدريد الاسباني الذي قاده زيدان كمدرب الى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليًا بين 2016 و2018.

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