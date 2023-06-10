كاف يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت عن شعار بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة كوت ديفوار 2023.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي اليوم السبت إلى أن النسخة رقم 34 من البطولة الأفريقية ستكون الثانية التي تنظمها كوت ديفوار حيث سبق لها أن نظمت البطولة في عام 1984.

وأضاف :"من المقرر أن تبدأ البطولة القارية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي في العاصمة أبيدجان".

وقبل انطلاق البطولة بما يقرب من ستة أشهر تقريبا، كشف الكاف اليوم عن شعار البطولة عبر حساباته بمواقع شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حقبة جديدة من كرة القدم".

وجاءت فكرة شعار البطولة من أنياب الفيل كما هو معروف عن البلد المضيف المعروفين باسم "الأفيال" حيث جاء الشعار على شكل ستة خطوط ترمز إلى الست مجموعات المشاركة في البطولة.

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