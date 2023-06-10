التشكيلة المتوقعة لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم مساء اليوم السبت صوب استاد "أتاتورك" الأولمبي بمدينة اسطنبول التركية لمتابعة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي.

تشكيلة مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدفع غوارديولا مدرب فريق مانشسترسيتي الإنجليزي بتشكيلته المعتادة والتي تضم في حراسة المرمى إيديرسون وفي الدفاع مانويل أكانجي وروبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر ، وخط الوسط كيفين دي بروين ورودريجو وإلكاي غوندوغان وفي الهجوم إيرلينغ هالاند وخلفه جاك غريليش وبيرناردو سيلفا.

تشكيلة إنتر ميلان

وفي المعسكر المقابل استعاد إنتر ميلان جهود هنريك مخيتريان وميلان سكرينيار، لكن خواكين كوريا قد يغيب بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يدفع المدرب سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، بأندري أونانا في حراسة المرمى، وماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني في خط الدفاع ودينزل دومفريس ونيكولا باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وهنريك مخيتريان وفيديريكو دي ماركو في خط الوسط، فيما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز إويدين دجيكو.

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