موعد وتوقيت مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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تتوجه أنظار العالم في الحادية عشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» إلى استاد اتاتورك الأولمبي في إسطنبول لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في ليلة المجد لاقتناص الكأس.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك سيقود المباراة النهائية، وتعد شبكة قنوات “beIN Sports” الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا.

ويتطلع سيتي للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له الصعود للمباراة النهائية مرة واحدة من قبل، لكنه خسر على يد مواطنه تشيلسي في نسخة 2021، وعيون لاعبيه ومدربه الإسباني بيب غوارديولا على تحقيق ثلاثية تاريخية، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي علماً أن فريقاً إنجليزياً واحداً حقق هذا الإنجاز، هو الجار والغريم مانشستر يونايتد عام 1999.

ومن جانبه، يسعى إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في البطولة الأوروبية بعد أن توج باللقب ثلاث مرات من قبل في مواسم 1963 - 1964 و1964 - 1965 و2009 - 2010، ويهدد آمال الفريق وجود السلاح الفتاك والقناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند، كلمة السر في مان سيتي، وهو هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد 12 هدفاً.

مسيرة مبهرة

وسجل سيتي مسيرة مبهرة في الموسم الحالي، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع أرسنال، قبل أن يتوج أخيراً بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، وبالتالي يسعى لحصد ثلاثية تاريخية، لم تحدث سوى تسع مرات من قبل في القارة العجوز.

ويتطلع فيه غوارديولا مدرب مان سيتي للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حصد اللقب مرتين من قبل مع فريقه السابق برشلونة عامي 2009 و2021 قبل أن يخسر نهائي نسخة 2021 مع سيتي.

ثالث نهائي

تعد مباراة النهائي الليلة أول لقاء يجمع مدربي الفريقين بيب غوارديولا وسيموني إنزاغي، ويخوض مان سيتي ثالث نهائي أوروبي في تاريخه بعد فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970، وخسارة نهائي دوري الأبطال عام 2021.

فيما شارك إنتر ميلان في عشر مباريات نهائية على مستوى أوروبا بواقع خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال أعوام 1964 و1965 و1967 و1972 و2010 وخمس مباريات نهائية في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) في أعوام 1991 و1994 و1997 و1998 و2020.

مشوار

وشق سيتي مشواره صوب المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السابعة التي ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وأشبيلية الإسباني وكوبنهاغن الدنماركي قبل أن يهزم لايبزج في دور الستة عشر وبايرن ميونيخ في دور الثمانية وريال مدريد في المربع الذهبي.

أما إنتر ميلان فحل ثانياً في المجموعة الثالثة التي ضمت بايرن ميونيخ وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، ثم تغلب على بورتو وبنفيكا البرتغاليين في دور الستة عشر والثمانية على الترتيب، ثم تفوق على غريمه التاريخي ميلان في المربع الذهبي.

التشكيلة

ومن المتوقع أن يدفع غوارديولا بتشكيلته المعتادة والتي تضم في حراسة المرمى إيديرسون وفي الدفاع مانويل أكانجي وروبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر ، وخط الوسط كيفين دي بروين ورودريجو وإلكاي غوندوغان وفي الهجوم إيرلينغ هالاند وخلفه جاك غريليش وبيرناردو سيلفا. وفي المعسكر المقابل استعاد إنتر ميلان جهود هنريك مخيتريان وميلان سكرينيار.

لكن خواكين كوريا قد يغيب بداعي الإصابة. ومن المتوقع أن يدفع المدرب سيموني إنزاغي، بأندري أونانا في حراسة المرمى، وماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني في خط الدفاع ودينزل دومفريس ونيكولا باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وهنريك مخيتريان وفيديريكو دي ماركو في خط الوسط، فيما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز إويدين دجيكو.

صدارة

من جهة ثانية، أطاح مانشستر سيتي بنادي ريال مدريد من صدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، حسب تقرير نُشر قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وصنَّف تقرير موقع «فوتبول بنشمارك» أبرز 32 نادياً في أوروبا بناءً على سلسلة من المعايير، بما في ذلك تقييمات بياناتها المالية وقيمة الفريق وحجم سوق البث الخاص بها.

وجاء مان سيتي في المركز الأول بقيمة 4.073 مليارات يورو. وأوضح الموقع أن هذا الرقم جعل النادي الإنجليزي يتفوّق على «الملكي»، بطل أوروبا العام الماضي الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق ضئيل بواقع 4.006 مليارات يورو. واحتل العملاق الإسباني والقاري صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14) الصدارة في السنوات الأربع الماضية.

ترتيب

وذكر التقرير أن مان سيتي ارتقى في الترتيب خمسة مراكز مقارنة بنسخة 2022، ويعود الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الأداء المالي الرائع المسجل في السنة المالية 2021 - 2022.

وأضاف أن مان سيتي سجّل إيرادات الموسم الماضي بلغت 613 مليون جنيه استرليني، وهو ثاني أعلى رقم إيرادات في تاريخ النادي الإنجليزي بعد إيرادات جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد التي بلغت 627 مليون جنيه استرليني في 2019.

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