ميسي في بكين لمواجهة أستراليا وديا قبل الانتقال إلى ميامي

المصدر: وكالات

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وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بكين اليوم السبت لخوض مباراة ودية قبل أن ينهي مسيرة أوروبية مظفرة لينضم لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في صفقة مجانية.

وأُعلن عن وصول مهاجم باريس سان جيرمان للصين عبر منشور على موقع ويبو للتدوين المصغر مع مقطع فيديو للاعبين وهم ينزلون من الطائرة قبل خوض مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية يوم الخميس المقبل في استاد العمال الذي أعيد بناؤه مؤخرا بالعاصمة الصينية.

وأكد ميسي، الذي رفع كأس العالم في قطر في ديسمبر الماضي ويعتبر على نطاق واسع أنه أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، هذا الأسبوع أنه سيغادر بطل فرنسا إلى الدوري الأمريكي.

وهذه الزيارة السابعة لقائد الأرجنتين للصين والأولى منذ عام 2017.

وقد تلقى ترحيبا حارا في كل زيارة من زياراته السابقة للصين، التي تتمتع بقاعدة ضخمة من مشجعي كرة القدم رغم معاناة المنتخب الوطني الذي شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط.

وكان اخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الستة عشر بكأس العالم الأخيرة، حيث سجل ميسي هدفا ليقود بلاده للفوز 2-1.

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