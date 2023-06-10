كيتا من ليفربول إلى فيردر بريمن في صفقة انتقال حر

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي فيردر بريمن الألماني أمس الجمعة تعاقده مع لاعب وسط ليفربول ومنتخب غينيا لكرة القدم نابي كيتا في صفقة انتقال حر.

وقال كيتا الذي ينتهي عقده مع ليفربول نهاية الشهر الحالي، في بيان أصدره النادي الالماني "أتطلع حقًا إلى دوري الجديد في بريمن".

واضاف "فيردر ناد خاص وأنا أعرف ملعب فيزرشتاديون منذ فترة وجودي في لايبزيغ. النادي وفلسفته يعجباني، إنها الخطوة المناسبة لي".

من جهته، قال المدير الرياضي لفيردر بريمن أولي فيرنر إن كيتا سيصبح "لبنة مهمة في خط وسطنا. في العام الماضي، خاض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ومنح الفريق الكثير من الخبرة الدولية والتي سنستفيد منها نحن أيضا".

واضاف "أنا أتطلع حقًا للعمل معه".

ويعتبر تعاقد فيردر بريمن مع كيتا مفاجأة رغم أن الدولي الغيني البالغ من العمر 28 عامًا، لعب في الدوري الألماني لمدة موسمين مع لايبزيغ قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2018.

وعاد فيردر بريمن الى الدرجة الاولى هذا الموسم وأنهاه في المركز الثالث عشر على بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

وتألق كيتا خلال عامين في لايبزيغ حيث سجل 17 هدفًا مع 15 تمريرة حاسمة في 71 مباراة، ما فسح المجال أمام انتقاله الى صفوف ليفربول مقابل 65 مليون يورو (70 مليون دولار).

وأحرز قائد المنتخب الغيني العديد من الألقاب مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا ومونديال الاندية والكأس السوبر الاوروبية 2019 والدوري الإنجليزي 2020 وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الانجليزية 2022.

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