غوارديولا ينسب نجاحاته إلى "ميسي في الماضي وهالاند الآن"

المصدر: أ ف ب

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نسب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الجمعة نجاحاته الرئيسية إلى لاعبيه الكبار في الأندية التي اشرف عليها ذاكراً بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم إرلينغ هالاند، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر الإيطالي.

ولدى سؤاله عن أسباب نجاحه، أجاب اللاعب والمدرب السابق لنادي برشلونة في مؤتمر صحافي عقده قبل الموقعة المنتظرة في اسطنبول "أن يكون لديك العديد من اللاعبين الجيدين. أن يكون ميسي في الماضي، وهالاند الآن. وأنا لا أمزح، إنها الحقيقة".

وقال غوارديولا "وجود العديد من اللاعبين الجيدين، هو نجاحي"، مضيفاً "المدرب لا يسجل أي هدف".

فاز الدولي الإسباني السابق بلقب المسابقة القارية الأم كمدرب في عامي 2009 و2011 مع ميسي ضمن صفوف برشلونة. وسيلعب النهائي الثاني له على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي مع هالاند كالسلاح الهجومي الرقم واحد.

وعبّر مدرب بايرن ميونيخ الالماني السابق عن ثقته في قدرة المهاجم الشاب صاحب 52 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، على أن يكون حاسما أمام إنتر، بعد سؤال من أحد الصحافيين أشار إلى الفرص التي يهدرها هالاند أمام المرمى.

قال "لست هنا للحديث عن متوسط معدل مساهمات إرلينغ هالاند أمام المرمى. إذا كانت لديك أي شكوك حول قدرة هالاند على التسجيل، فستكون الوحيد. ليس لديّ شك، غداً سيكون مستعداً لمساعدتنا للفوز بدوري أبطال أوروبا".



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