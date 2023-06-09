النجم المصري محمد صلاح يُشعل تفاعل معجبيه بصورة جديدة على "إنستغرام"

المصدر: وكالات

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شارك النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، خلال قضائه العطلة الصيفية الآن في بلاده.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم الجمعة، وهو يلعب الطاولة أو النرد "زهر النرد" على أحد اليخوت السياحية، الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه.

وكان "الفرعون" المصري قد نشر صورة له على المنصة ذاتها يوم أمس الخميس، وهو داخل المطبخ يقوم بتحضير ربما القهوة أو الشاي، حظيت بإعجاب الصفحة الرسمية لناديه وأكثر من مليون 441 ألفا من متابعيه خلال 24 ساعة تقريبا.

ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح (30 عاما) بعد العطلة بمعسكر المنتخب المصري، استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو الجاري، في المغرب.

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