سواريز ينفي مرافقة ميسى في إنتر ميامى

المصدر: وكالات

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نفي سواريز، في تصريحات لصحيفة "El Observador" الأوروغوانية "الانتقال لإنتر ميامى، لأنه مرتبط بعقد ملزم مع نادي جريميو حتى صيف 2024".

وكان هناك تقارير صحافية ربطت إمكانية مرافقة النجم الأوروغوانى لويس سواريز مهاجم فريق جريميو البرازيلى زميله السابق ليونيل ميسى في ناديه الجديد إنتر ميامى الأمريكى.

ورجحت التقارير أن هناك شرطا جزائياً كبيراً فى عقد سواريز (36 عاماً) مع جريميو، وبالتالى لن يكون رحيله سهلا.

أعلن ليونيل ميسى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى سابقاً، الانتقال إلى صفوف إنتر ميامى الأمريكى رسمياً فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الحالى، ليغلق ميسي ملف العروض التى تلقاها على مدار الأشهر الماضية.

وكان النجم سواريز أول قد توج بأول ألقابه مع جريميو البرازيلي، بالحصول على دوري ولاية ريو جراندي دو سول، وهو اللقب رقم 25 في تاريخه.

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