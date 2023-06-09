إيفرتون يعلن رحيل ثلاثة لاعبين بعد انتهاء عقودهم

المصدر: وكالات

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‬‬أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة رحيل ييري مينا وأندروز تاونسند وأسمير بيجوفيتش عن صفوف الفريق بنهاية عقودهم الشهر الجاري، بينما تقدم بعرض لتمديد عقدي سيموس كولمان وتوم ديفيز.

كما فعل إيفرتون، الذي نجا من الهبوط من آخر جولة من الدوري الممتاز، خيار تمديد عقد لاعب الوسط عبد الله دوكوري حتى نهاية يونيو 2024.

وقال إيفرتون إن الحارس الاحتياطي بيجوفيتش رفض عرضا جديدا قدمه النادي وودع البوسني الجماهير في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف كيفن ثيلويل مدير الكرة بالنادي "نتمنى لهم جميعا التوفيق في الفصول المقبلة بمسيراتهم".

وأضاف "تقدمنا أيضا بعقود جديدة للاعبين وسنواصل المباحثات معهم في ظل سعينا لبناء تشكيلة قادرة على التنافس".

وانتهى موسم كولمان، الذي كان عقده ينتهي الشهر الجاري، مبكرا في مايو عندما تعرض لإصابة في الركبة في التعادل أمام ليستر سيتي وتطلبت حالته نقله على محفة إلى خارج الملعب.

وقال المدرب شون دايك لاحقا إن كولمان، الذي انضم إلى النادي في 2009، خضع لجراحة في الركبة وسيكون جاهزا للمنافسة الموسم المقبل.

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