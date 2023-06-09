لتدعيم خط الدفاع..ريال مدريد يُعيد فران غارسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز ريال مدريد خط دفاعه باستعادة فران غارسيا من رايو فايكانو، حسبما أعلن الناديان الإسبانيان يوم الجمعة.

كان غارسيا، البالغ من العمر 23 عاما، ضمن صفوف فريق الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام إلى نادي كروس تاون رايو في عام 2020.

وأثبت الظهير الأيسر نفسه كلاعب أساسي في ثلاثة مواسم مع رايو فايكانو، حيث لعب 72 مباراة.

وسيتنافس غارسيا مع فيرلاند ميندي على الوقت الذي يلعب فيه على الجانب الأيسر من خط دفاع ريال مدريد.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وضع لاعب خط الوسط إدواردو كامافينغا في هذا المركز الموسم الماضي.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية لانتقال غارسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز