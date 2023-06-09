وفاة أكبر رياضية أولمبية بريطانية عن عمر 100 عام

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية اليوم الجمعة أن أكبر رياضية أولمبية بريطانية كانت على قيد الحياة، وهي إدنا تشايلد، فارقت الحياة في مايو الماضي عن عمر 100 عام.

وشاركت تشايلد في أولمبياد لندن 1948 في منافسات الغطس، وبعدها توجت في دورة ألعاب الإمبراطورية البريطانية.

وذكرت اللجنة الأولمبية البريطانية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"التعازي لعائلة وأصدقاء إدنا تشايلد التي شاركت في منافسات الغطس في أولمبياد 1948، والتي فارقت الحياة في مايو."

وأضافت: "كانت إدنا تبلغ من العمر 100 عام، وكانت أكبر رياضية بريطانية أولمبية على قيد الحياة."

وأحرزت تشايلد ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأوروبية عام 1938 وهي في الخامسة عشر من عمرها لكن مسيرتها الاحترافية الواعدة توقفت خلال الحرب العالمية الثانية حيث انضمت إلى الجيش.

وبمجرد استئناف مسيرتها الرياضية، أحرزت المركز السادس في منافسات الغطس في أولمبياد لندن وتوجت في الغطس من منصة متحركة ومن منصة ثابتة في دورة ألعاب الامبراطورية البريطانية 1950، والتي تعرف حاليا بدورة ألعاب الكومنوولث.

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