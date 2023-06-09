من 4 إلى 30 مليون يورو.. طلبات تشافي للبقاء مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، آخر التطورات الخاصة بتمديد عقد تشافي هيرنانديز مع برشلونة، في ظل انتهائه بنهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يأمل برشلونة في استمرار تشافي فترة جديدة، بعدما نجح في تحقيق لقبي كأس السوبر الإسباني والليغا، ولكن المدرب رفع مطالبه المالية نظير التجديد حيث طلب مبلغ 12 مليون يورو يحصل عليه بمفرده، فيما يرتفع إلى 30 مليون يورو بحساب رواتب معاونيه مع راتبه.

ولم يتوصل ممثلي تشافي وإدارة برشلونة لأي اتفاق بشأن طلبات المدرب الشاب، حيث ترى إدارة البرسا أن المطالب المالية لتشافي مرتفعة مالياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إسبانية أخرى، أن راتب تشافي حالياً مع برشلونة يبلغ 4 ملايين يورو.

وتولى تشافي تدريب برشلونة 6 نوفمبر 2021، خلفاً للهولندي رونالد كومان، الذي أُقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية تسببت في رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه مثل سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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