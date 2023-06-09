ميسي أبرز المرشحين.. «فرانس فوتبول» تكشف موعد حفل الكرة الذهبية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023، وكذلك موعد الإعلان عن قائمة المرشحين لحصد الجائزة.

وعبر الحساب الرسمي لجائزة "البالون دور" على "تويتر"، أكدت المجلة الفرنسية أن الإعلان عن المرشحين سيكون 6 سبتمبر المقبل، على أن يقام الحفل 30 أكتوبر 2023، في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تضم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية، 30 مرشحاً للرجال، و20 مرشحة لجائزة السيدات، و10 مرشحين لجائزة ياشين (أفضل حارس مرمى).

ومتوقع أن يكون هناك تنافساً قوياً على المراكز الأولى لحصد الجائزة، حيث قدم عدداً كبيراً من اللاعبين أداء متميزاً طوال الموسم.

ويعد ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظاً لحصد هذه الجائزة، بعدما نجح في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم 2022، ومن المتوقع أيضاً أن ينافسه بقوة، نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند، بعد الموسم المميز الذي قدمه في الدوري الإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وكان الفرنسي كريم بنزيما حصد جائزة العام الماضي، فيما يعتبر ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية بواقع 7 مرات.

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