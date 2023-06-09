منعدم الاحترام.. استياء أمريكي من برشلونة بسبب ميسي

المصدر: البيان

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تعرّض خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، لانتقادات إعلامية وجماهيرية واسعة في أمريكا، بعد البيان الرسمي الذي أصدره للتعقيب على اختيار ليونيل ميسي لإنتر ميامي الأمريكي.

وكان مشوار ميسي القصير وغير السعيد مع باريس سان جيرمان الفرنسي انتهى بنهاية موسم 2023/2022، ولم يوافق ميسي على مشروع إعادته إلى برشلونة، الذي قضى بين جدرانه 17 عامًا، كما رفض عرضاً مغرياً من الهلال السعودي، مفضلاً الانتقال إلى ولاية فلوريدا.

وفي البيان الرسمي الذي أصدره برشلونة، شدد النادي على احترام وتفهّم لابورتا لقرار ميسي.

وضمن نص البيان، عزا لابورتا اختيار ميسي لإنتر ميامي إلى رغبته في اللعب بدوري أقل من حيث المتطلبات، كما يرغب في الابتعاد أكثر فأكثر عن التركيز والضغوطات التي تعرّض لها على مدار السنوات الماضية.

وشنّعت العديد من الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى الكثير من المشجعين في وسائل التواصل الاجتماعي، على البيان الرسمي الكتالوني، ويرى المتابعون بأن البيان عمد إلى التقليل من الدوري الأمريكي، والتلميح إلى عدم رغبة ميسي في اللعب على أعلى مستوى من التنافسية.

ووصف موقع "فور فور تو" بيان برشلونة بـ "منعدم الاحترام"، بينما اعتبر موقع "جول" بأن البيان "لمز" ميسي والدوري الأمريكي.

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