إبراهيموفيتش يهين دي خيا بـ «ورقة»

المصدر: البيان

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أثار زلاتان إبراهيموفيتش الهدّاف المعتزل مؤخراً، جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشره لتشكيلة تضم أفضل اللاعبين الذين زاملهم في حياته من وجهة نظره.

ونشر إبراهيموفيتش صورةً للتشكيلة، والتي وضعها بخط يده على ورقة.

واحتوت تشكيلة ابن الـ 41 عامًا على أسماءً لها ثقلها، مثل جانلويجي بوفون في حراسة المرمى، وليليان تورام في الدفاع، وتشافي هيرنانديز في خط الوسط، وليونيل ميسي في الهجوم، بينما اختار إبراهيموفيتش وضع نفسه كرأس حربة.

وعلى هامش الصفحة، أضاف الدولي السويدي السابق 5 أسماء تمثّل الدكة الاحتياطية لتشكيلته المثالية، حيث وضع أسماءً بارزةً أيضاً، مثل أندريس إنييستا وجنارو غاتوزو.

إلا أن ما لفت الأنظار هو إقدام إبراهيموفيتش على كتابة اسم ديفيد دي خيا، نجم حراسة المرمى الحالي لمانشستر يونايتد، ضمن دكته الاحتياطية، ثم قيامه بالشطب عليه بشكل جزئي ليظل واضحاً للعيان.

وربما جاءت هذه الخطوة من إبراهيموفيتش لتعكس تردّي مستوى دي خيا، الذي لعب إلى جانبه على مدار موسمين في استاد أولد ترافورد.

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